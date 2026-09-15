Productores de cebolla, ají y otros rubros denuncian que personas ajenas a la comunidad realizan excavaciones durante la madrugada bajo el puente sobre el río Grande, presuntamente en busca de cobre. Los huecos dificultan el acceso a las parcelas y piden investigar posibles afectaciones a la infraestructura.

Ciudad de Panamá, Panamá/Productores de cebolla, ají y otros rubros del distrito de Natá, en Coclé, manifestaron su preocupación por una serie de excavaciones que, según denuncian, estarían siendo realizadas durante la noche por personas ajenas a la comunidad debajo del puente sobre el río Grande, presuntamente para extraer cobre.