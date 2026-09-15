La Dirección de Operaciones del Tránsito reportó cuatro víctimas por accidentes durante agosto, frente a las 10 registradas el año anterior. Las colisiones continúan siendo los hechos más frecuentes y la velocidad figura entre las principales infracciones.

David, Chiriquí/Los choques y las colisiones continúan siendo los accidentes de tránsito que más se registran en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, la Dirección de Operaciones del Tránsito reporta una disminución en la cantidad de víctimas fatales, particularmente durante agosto y lo que va de septiembre.