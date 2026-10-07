Muere Piero, la voz de 'Mi viejo', a los 81 años

Su encuentro con el escritor y poeta José Tcherkaski, en 1968 , fue determinante para su trayectoria. Juntos crearon varias de las canciones que marcaron la carrera del cantautor, entre ellas “ Mi viejo ”.

El cantautor ítalo-argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.

El fallecimiento ocurrió durante la mañana y fue confirmado por sus familiares a través de la cuenta oficial del artista en Instagram, donde destacaron el legado de una carrera marcada por la música, el compromiso social y los mensajes de paz.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años”, señala el mensaje.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, añadieron sus familiares y amigos, antes de despedirlo con un “Buen viaje, querido Piero”.

La causa específica de su muerte no ha sido informada públicamente. El artista atravesaba un delicado cuadro de salud y llevaba varios días hospitalizado.

Una vida entre Italia, Argentina y América Latina

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, en la región italiana de Apulia. Cuando tenía apenas tres años, su familia emigró a Argentina, país donde desarrolló la mayor parte de su vida y carrera artística.

Durante su juventud ingresó a un seminario con la intención de convertirse en sacerdote. Sin embargo, una grabación realizada durante esa etapa abrió el camino que finalmente lo llevaría a la música. A mediados de la década de 1960 comenzó a aparecer en programas de televisión y a construir su carrera como intérprete.

Su encuentro con el escritor y poeta José Tcherkaski, en 1968, fue determinante para su trayectoria. Juntos crearon varias de las canciones que marcaron la carrera del cantautor, entre ellas “Mi viejo”.

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“Mi viejo”, la canción que trascendió generaciones

“Mi viejo”, publicada en 1969 y escrita por Tcherkaski, se convirtió en la canción más asociada a Piero y en uno de los grandes clásicos de la música popular en español.

La pieza, dedicada a la figura paterna y al paso del tiempo, fue interpretada posteriormente por numerosos artistas y consiguió trascender generaciones y fronteras.

Pero la producción de Piero fue mucho más amplia. Su repertorio también incluyó canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Coplas de mi país”, “Los americanos”, “Llegando, llegaste” y “Si vos te vas”.

A través de sus canciones abordó temas como la justicia social, la solidaridad, la paz y las desigualdades, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la canción de contenido social en América Latina.

También dejó una huella en la música infantil

Entre sus trabajos más recordados está “Sinfonía inconclusa en la mar”, producción dirigida al público infantil que lanzó en 1973 y que el propio Piero consideraba especialmente significativa dentro de su trayectoria.

El álbum llegó a convertirse en una de sus producciones más exitosas y mantuvo su vigencia durante décadas. En 2026, incluso, el artista continuaba presentando este repertorio en escenarios de América Latina.

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Un artista comprometido con la paz

La faceta de Piero como artista estuvo estrechamente vinculada con su compromiso social. Su trabajo trascendió los escenarios y durante años participó en iniciativas relacionadas con la paz y la reconciliación, especialmente en Colombia, país con el que desarrolló un vínculo profundo y cuya nacionalidad obtuvo en 1994.

Durante su trayectoria también vivió fuera de Argentina. En la década de 1970 se trasladó a España durante la dictadura argentina y posteriormente mantuvo una relación cercana con Colombia, donde residió durante parte de los años 80.

Su música se convirtió así en una herramienta para hablar de las preocupaciones de la sociedad y, al mismo tiempo, transmitir mensajes de esperanza, unidad y paz.

Con más de seis décadas de trayectoria, Piero dejó un repertorio que acompañó a varias generaciones y que convirtió su voz en una de las referencias de la canción popular latinoamericana.