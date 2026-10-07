Shakira prepara un cierre histórico en Madrid con Bizarrap, Maluma y Beéle

La despedida no se limitará al espectáculo principal. En los alrededores del recinto se desarrollará Parque Macondo , un espacio cultural concebido como una celebración de las raíces latinoamericanas y españolas.

Shakira prepara una despedida por todo lo alto de su residencia europea. La cantante colombiana anunció un último concierto en Madrid, una presentación que se realizará el próximo lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y que ahora suma un invitado de lujo: Bizarrap.

La incorporación del productor y DJ argentino fue anunciada por Live Nation, elevando todavía más las expectativas alrededor de este espectáculo, que ha sido presentado como el cierre de la residencia europea de la artista.

El concierto, denominado “12+1”, se celebrará como parte de una jornada dedicada al Día de la Latinidad, con una propuesta que busca reunir música, cultura, raíces y diferentes expresiones artísticas.

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Bizarrap, Maluma y Beéle estarán con Shakira

Bizarrap no será el único invitado. Shakira también compartirá el escenario con Maluma, Beéle y Dani Martín, además de otras sorpresas que la producción mantiene reservadas para esta última noche.

La presencia de Bizarrap resulta especialmente llamativa después de la colaboración de ambos artistas en “La Fuerte”, incluida en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La canción se convirtió en uno de los encuentros musicales más destacados entre la estrella colombiana y el productor argentino.

Por su parte, Beéle también forma parte de esta celebración. El cantante colombiano colaboró con Shakira en “¿Cómo Dónde y Cuándo?”, otra de las canciones de su más reciente etapa musical.

Una celebración que comenzará antes del concierto

La despedida no se limitará al espectáculo principal. En los alrededores del recinto se desarrollará Parque Macondo, un espacio cultural concebido como una celebración de las raíces latinoamericanas y españolas.

La programación incluirá un homenaje por los 30 años de Omega, con la participación de artistas vinculados al flamenco como Lagartija Nick, Kiki Morente e Israel Fernández, además del baile de Belén López y las actuaciones de Antonio Carbonell y OCO Band.

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La moda también tendrá protagonismo con la diseñadora Juana Martín, mientras que la literatura contará con un espacio dedicado a Federico García Lorca.

La jornada culminará con una propuesta de carnaval que llevará al público hacia un cierre festivo y lleno de energía.

El último concierto de Shakira en Madrid

La presentación del 12 de octubre se suma a la serie de conciertos que Shakira ha realizado en Madrid como parte de su regreso a los escenarios con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La artista ha convertido esta gira en una de las etapas más importantes de su carrera reciente, con un espectáculo en el que repasa sus grandes éxitos y presenta canciones de su más reciente álbum.

Ahora, con Bizarrap, Maluma, Beéle, Dani Martín y otros invitados, Shakira prepara una noche que promete convertirse en uno de los momentos más especiales de su paso por España.

La fecha, además, tiene un significado particular: el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, servirá como marco para una celebración que busca poner en primer plano la conexión cultural y musical entre España y Latinoamérica.