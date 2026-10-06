Shakira y Piqué vuelven a los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

La nueva solicitud supone otro capítulo en los asuntos legales derivados de la separación, aunque la representación de Shakira insistió en que el objetivo de la petición no es limitar la relación de Piqué con sus hijos.

Cuatro años después de su separación, Shakira y Gerard Piqué vuelven a encontrarse en los tribunales. La cantante colombiana acudió este martes 6 de octubre a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para solicitar una revisión del régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

La petición está relacionada con los desplazamientos que realizan los menores entre Barcelona y Miami, ciudad en la que actualmente reside Shakira. El acuerdo alcanzado por la expareja tras su separación estableció un régimen para que Piqué pudiera compartir periódicamente con sus hijos.

La representación legal de la cantante difundió a los medios un comunicado bajo el título “Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, en el que explicó los motivos de la solicitud.

Según sus abogados, la petición no busca reducir el tiempo que los menores pasan con su padre, sino modificar la forma en que se realizan los desplazamientos para que el esfuerzo de viajar entre ambos países sea compartido.

“La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, señala el comunicado.

La propuesta de Shakira contempla que, durante los períodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con sus hijos. De esta manera, según la representación legal de la artista, se evitarían viajes transatlánticos de corta duración para los menores y el desajuste horario que estos implican.

El equipo legal sostiene que este cambio permitiría a Milan y Sasha mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar, al reducir los desplazamientos internacionales durante períodos breves.

“De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”, señala el comunicado.

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Shakira y Piqué anunciaron el fin de su relación en junio de 2022, después de más de una década juntos. La pareja tiene dos hijos, Milan y Sasha, y posteriormente alcanzó un acuerdo judicial sobre su custodia y régimen de convivencia.

La cantante se trasladó posteriormente a Miami con los menores, mientras que Piqué continuó residiendo en Barcelona, donde mantiene sus actividades empresariales y profesionales.

La nueva solicitud supone otro capítulo en los asuntos legales derivados de la separación, aunque la representación de Shakira insistió en que el objetivo de la petición no es limitar la relación de Piqué con sus hijos.

Finalmente, los abogados de la cantante pidieron a los medios de comunicación respeto por la privacidad de los menores y “la máxima consideración en el tratamiento de este asunto”.