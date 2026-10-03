Shakira tenía otra sorpresa preparada: Dua Lipa sube al escenario y cantan 'Antología'

La colaboración fue recibida como una de las grandes sorpresas de la residencia de Shakira en Madrid. Ambas artistas unieron sus voces para interpretar “Antología”, uno de los clásicos más emblemáticos de la colombiana y una canción especialmente significativa dentro de su trayectoria.

Shakira volvió a sorprender a sus seguidores durante su residencia en Madrid. La noche de este sábado 3 de octubre, la artista colombiana llenó el Macondo Park con un concierto que tuvo como uno de sus momentos más esperados la aparición de Dua Lipa como artista invitada.

La presencia de la cantante británica tomó por sorpresa al público, ya que durante los últimos días habían circulado especulaciones sobre quién sería el próximo invitado de Shakira. Uno de los nombres que más sonaba era el de Maluma, especialmente por la posibilidad de interpretar juntos “Chantaje” o “Clandestino”, pero finalmente fue Dua Lipa quien apareció sobre el escenario.

La colaboración fue recibida como una de las grandes sorpresas de la residencia de Shakira en Madrid. Ambas artistas unieron sus voces para interpretar “Antología”, uno de los clásicos más emblemáticos de la colombiana y una canción especialmente significativa dentro de su trayectoria.

El encuentro entre Shakira y Dua Lipa no habría surgido de manera improvisada. De acuerdo con medios españoles, ambas comenzaron a gestar esta colaboración a partir de un encuentro que tuvieron en París, donde habría nacido la idea de compartir escenario.

Dua Lipa se suma así a la lista de figuras internacionales que han acompañado a Shakira durante sus presentaciones en Madrid. Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo también han participado como invitados en diferentes conciertos de la residencia.

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La expectativa por cada presentación ha convertido la residencia madrileña de Shakira en un espectáculo en el que, además de sus grandes éxitos, el público permanece atento a las sorpresas que la artista prepara para cada noche.

Esta vez, la aparición de Dua Lipa elevó aún más esa expectativa y dejó uno de los momentos más comentados del concierto: dos estrellas de la música internacional interpretando juntas “Antología” frente a miles de seguidores.