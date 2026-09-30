Dua Lipa regresa a Kosovo para celebrar una boda familiar y sorprende con un baile tradicional

La artista dejó por unos días los grandes escenarios para acompañar a su familia.

La cantante Dua Lipa viajó hasta Pristina para asistir a la boda de su primo And Gjakova con Rozafa Kelmendi y compartió con sus seguidores momentos de una fiesta que definió como una gran celebración albanesa.

La artista, de raíces kosovar-albanesas, no se limitó a posar para las fotografías. También participó activamente en la fiesta y apareció bailando al ritmo de la música tradicional. Uno de los momentos que más atención recibió fue un video en el que se le ve junto a su padre, Dukagjin Lipa, realizando un baile tradicional mientras ambos mantienen vasos sobre sus cabezas.

La escena ocurrió durante la recepción y estuvo acompañada por aplausos de los invitados. Dua, vestida con un elegante atuendo negro con detalles de plumas, siguió los movimientos de la celebración junto a sus familiares. En otras imágenes del mismo encuentro también aparece con su madre Anesa, su hermana Rina y otros integrantes de su familia.

El baile que protagonizó junto a su padre forma parte de las celebraciones albanesas y permitió que la cantante mostrara públicamente una tradición vinculada con sus raíces. Las imágenes fueron difundidas por la propia Dua Lipa el domingo 27 de septiembre, después de la boda, a través de sus cuentas en redes sociales.

En la publicación, la intérprete felicitó a la pareja y dejó claro el significado familiar que tuvo el encuentro. Dua escribió: “My cousin married the woman of his dreams and we had a big Albanian wedding!!! po na rritet rrethi!!!!!”. La frase en inglés hace referencia al matrimonio de su primo y la expresión en albanés alude al crecimiento del círculo familiar.

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La publicación mostró fotografías de los recién casados, escenas de baile y reuniones con familiares. De esta manera, la cantante ofreció a sus seguidores una mirada poco habitual a una celebración privada, alejada de las presentaciones, alfombras rojas y compromisos habituales de su carrera internacional.

El regreso a Kosovo tuvo además un componente simbólico para la intérprete. Dua Lipa nació en Londres, pero sus padres son de origen kosovar-albanés y ella ha mantenido una relación pública con la cultura y las tradiciones de su familia. En 2022 recibió la ciudadanía albanesa, reconocimiento que reforzó ese vínculo con sus raíces.

La visita se produjo aproximadamente dos meses después de su anterior estancia en Kosovo, relacionada con el festival Sunny Hill, evento organizado por la propia cantante y su padre. Esta vez, sin embargo, el motivo fue familiar: acompañar a su primo en un momento importante de su vida.

La boda de And Gjakova y Rozafa Kelmendi reunió a familiares e invitados en Pristina y permitió a Dua Lipa disfrutar de una jornada marcada por la música, los bailes y las costumbres albanesas. Su presencia convirtió a la cantante en una de las figuras más visibles del festejo, aunque ella misma decidió centrarse en compartir el momento con sus seres queridos.

El video en el que equilibra un vaso mientras baila con su padre se convirtió en uno de los registros más comentados del encuentro. La imagen mostró una faceta distinta de la estrella del pop, quien aprovechó la ocasión para celebrar la unión familiar y mantener presentes las tradiciones que forman parte de su historia personal.