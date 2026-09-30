CAF y Fundación Amador impulsan estudios para desarrollar el Parque de Amador

Los recursos serán destinados a realizar estudios y levantamientos preliminares del terreno, edificaciones, arbolado y suelo, además de análisis de mercado y de los potenciales usuarios del parque.

Ciudad de Panamá/Una cooperación técnica no reembolsable por $300 mil permitirá avanzar en la planificación y diseño de la primera fase del Proyecto Parque de Amador, una iniciativa que busca convertir el área en un espacio público que combine naturaleza, cultura, educación y recreación.

El convenio fue suscrito entre CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Amador, y anunciado este 30 de septiembre en el Biomuseo. El Ministerio de Cultura será el beneficiario de la cooperación, mientras que la Fundación Amador acompañará la ejecución de las acciones contempladas.

Los recursos serán destinados a realizar estudios y levantamientos preliminares del terreno, edificaciones, arbolado y suelo, además de análisis de mercado y de los potenciales usuarios del parque.

Con esta información se elaborará un Plan Maestro que definirá la visión integral del proyecto, los usos del espacio, los criterios de conservación ambiental y patrimonial, las fases de ejecución y el esquema de gobernanza.

La cooperación también incluye el desarrollo de los diseños, presupuesto y planos de construcción correspondientes a la etapa inicial del parque, así como una estrategia para movilizar recursos y establecer mecanismos de financiamiento.

Otro de los componentes será la elaboración de un modelo de manejo, operación y mantenimiento, con el propósito de establecer las condiciones para garantizar la sostenibilidad del parque a largo plazo.

Jaime Holguín, representante de CAF en Panamá, destacó que la cooperación busca establecer una hoja de ruta para el desarrollo, financiamiento y gestión del proyecto, incorporando criterios técnicos y de articulación institucional.

Por su parte, Liza Henríquez, presidenta de la Fundación Amador, señaló que CAF ha acompañado al Biomuseo desde 2013 y que esta nueva cooperación permitirá ampliar el impacto del proyecto en áreas como la economía, el turismo, la educación y la cultura.

Durante el acto, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, planteó que el parque debe convertirse en un espacio de encuentro para las familias y las nuevas generaciones, donde puedan converger la biodiversidad, la historia, el arte y las expresiones culturales del país.

“Queremos que este parque sea un lugar para encontrarnos como sociedad”, expresó Herrera, quien también destacó la relación entre ambiente y cultura.

La primera etapa del proyecto permitirá contar con los estudios técnicos y herramientas necesarias para definir el desarrollo integral del Parque de Amador y establecer una hoja de ruta para sus futuras intervenciones.