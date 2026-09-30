Ataque con arma de fuego contra un autobús deja siete muertos en Siria

Atentado en un bus deja 7 muertos y múltiples heridos en ataques con arma de fuego.

Damasco, Siria/Al menos siete personas murieron el miércoles en un ataque con arma de fuego contra un autobús en la provincia de Homs, en el centro de Siria, según informó la agencia oficial de noticias Sana.

El ataque también dejó cuatro heridos, según el medio estatal.

Una fuente de seguridad que pidió permanecer en el anonimato había comunicado a la AFP un balance inicial de cinco muertos.

Los autores de los disparos aún no han sido identificados, precisó Sana.

Entre los pasajeros del autobús se encontraban "ingenieros y trabajadores de una empresa privada" y un empleado de la Compañía Siria de Electricidad, que figura entre las víctimas, indicó la fuente de seguridad.

Desde la caída del presidente Bashar al Asad a finales de 2024, las nuevas autoridades sirias se enfrentan a importantes retos en materia de seguridad, ya que Damasco y sus alrededores han sido escenario de varios atentados.

Poco antes del ataque contra el autobús, los medios de comunicación estatales informaron de una explosión en un gasoducto el miércoles por la noche cerca de una de las principales centrales eléctricas de Siria, en las proximidades de Damasco.