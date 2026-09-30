Tekashi 6ix9ine anuncia el nacimiento de su hijo con Aliday Alter y declaración millonaria

Esta vez, el nacimiento de su hijo ocupó el centro de la celebración.

Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter ya son padres de un niño, según anunció el rapero estadounidense este domingo a través de un video publicado en Instagram. El nacimiento marca el primer hijo en común de la pareja y abre una nueva etapa en su relación, que desde 2025 ha permanecido bajo la atención de sus seguidores por sus constantes apariciones en redes sociales.

El artista reveló que el bebé nació a las 7:24 de la mañana y, pocas horas después, compartió una afirmación relacionada con los supuestos ingresos generados por el recién nacido. Frente a la cámara, aseguró: “Mi hijo nació a las 7:24 am, ya a las 11, en cuatro horas, a las 11, mi hijo hizo un millón de dólares, un millón de dólares”.

Tekashi no explicó cuál habría sido el origen de ese dinero ni presentó evidencias que permitieran comprobar la cifra mencionada. Sin ofrecer mayores detalles, acompañó la afirmación con otra frase que resumió el tono de su mensaje: “Estamos en una diferente liga, chico”. Las declaraciones fueron realizadas mientras celebraba públicamente la llegada de su hijo.

Durante el mismo video, el intérprete también hizo referencias a la santería afrocubana y mencionó a las deidades Yemayá y Ochún. De acuerdo con lo relatado por el cantante, había realizado peticiones religiosas relacionadas con el embarazo de Aliday Alter, expresando agradecimiento por el desarrollo de la gestación y el nacimiento del bebé.

La pareja comenzó su relación en abril de 2025. Aliday Alter, modelo cubana de 29 años residente en Miami, ya tenía un hijo de una relación anterior. Para Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, este nacimiento representa su tercer hijo, pues anteriormente se había convertido en padre de dos niñas.

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La noticia sobre el embarazo de Aliday Alter se hizo pública en abril de 2026, después de que Tekashi abandonara el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El rapero había cumplido tres meses de prisión por violaciones de las condiciones de su libertad supervisada. Durante una transmisión junto a los creadores de contenido Adin Ross y N3ON, el propio artista confirmó entonces que la modelo había quedado embarazada mientras él estaba encarcelado.

Desde ese anuncio, el proceso de gestación estuvo acompañado por una amplia exposición en internet. Aliday compartió publicaciones relacionadas con su embarazo, mientras la pareja continuó protagonizando contenidos que despertaron comentarios entre sus seguidores.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 11 de mayo, durante una fiesta de revelación de sexo realizada en Miami y transmitida mediante Kick. La celebración terminó anunciando que el bebé sería un niño, mediante una lluvia de confeti azul y fuegos artificiales del mismo color.

Antes de conocer el resultado, Tekashi había generado controversia al manifestar que quería un varón. Según la cobertura del episodio, el rapero llegó a decir que, si el bebé no era niño, habría optado por interrumpir el embarazo. Sus palabras provocaron numerosas críticas en redes sociales y desplazaron parte de la atención que inicialmente estaba concentrada en la celebración.

Con el nacimiento confirmado, Tekashi y Aliday suman ahora otro capítulo a una relación seguida de cerca por el público. La llegada del bebé coincide además con el regreso del artista a la actividad pública tras su paso por prisión y con una nueva etapa familiar que ambos han decidido compartir mediante sus plataformas digitales.

El anuncio volvió a poner en primer plano la vida personal y las declaraciones económicas del rapero.