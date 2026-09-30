Ordenan detención provisional a hombre por hurto en colegio de Veraguas

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió durante la noche del 18 de septiembre de 2026. El imputado, presuntamente junto a otras personas que aún no han sido identificadas, habría ingresado al plantel y ocasionado daños en las instalaciones.

Veraguas/Un hombre de 28 años quedó en detención provisional por su presunta participación en un hurto agravado ocurrido en el colegio José Santos Puga, ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

La medida fue ordenada por un juez de garantías durante una audiencia de solicitudes múltiples, luego de que la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico (Hurtos y otros Delitos) de la Fiscalía Regional de Veraguas presentara los elementos de convicción relacionados con la investigación.

Entre las pruebas aportadas se encuentran la denuncia, entrevistas, un informe de investigación de campo, un informe de inspección ocular y un informe de fijación de imágenes. El juez también legalizó la aprehensión e imputó cargos al sospechoso.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió durante la noche del 18 de septiembre de 2026, cuando el imputado, presuntamente junto a otras personas que aún no han sido identificadas, ingresó al plantel educativo y ocasionó daños en la infraestructura.

Una vez dentro, los involucrados supuestamente se apoderaron de $3,012 correspondientes a ahorros del personal administrativo y otros $47 producto de la recaudación de la Asociación de Padres de Familia.

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La Fiscalía también investiga la sustracción de equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares pertenecientes a estudiantes, además de los daños ocasionados en las instalaciones del colegio.

El caso ocurre en medio de la preocupación por una serie de actos de vandalismo y hurtos registrados en otros centros educativos de la provincia de Veraguas durante 2026. De acuerdo con información del Ministerio de Educación (Meduca), al menos ocho planteles han sido afectados este año.

Los hechos reportados en distintos colegios han dejado daños en las instalaciones y pérdidas de bienes, entre ellos dinero en efectivo y alimentos destinados a los comedores escolares.

Ante esta situación, el Meduca ha hecho un llamado a la comunidad educativa a colaborar con el cuidado de los centros escolares y ha señalado la importancia de que las comunidades contribuyan a prevenir este tipo de hechos.