Cinco personas condenadas y otras ocho en detención provisional por venta de drogas en Darién

Cinco personas recibieron condenas de 84 meses de prisión, mientras que otras ocho quedaron en detención provisional por su presunta vinculación con actividades de compra, venta y distribución de drogas.

Darién/Durante audiencias realizadas el 28 y 29 de septiembre por el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Darién, los jueces de garantías validaron cinco acuerdos de pena y ordenaron la detención provisional de otras ocho personas imputadas por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad relacionada con la venta y compra controlada de drogas.

Como resultado de los acuerdos de pena, cinco personas fueron condenadas a 84 meses de prisión. Además, se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 12 meses posteriores al cumplimiento de la pena principal. A otros involucrados se les impusieron multas, según las decisiones adoptadas durante las audiencias.

En el caso de las otras ocho personas, los jueces de garantías decretaron la detención provisional, al considerar los elementos presentados durante las audiencias y observar, según la información suministrada, riesgos relacionados con el peligro de fuga y para la comunidad.

Durante el proceso, los jueces también determinaron como legal la aprehensión de los involucrados. Las decisiones fueron adoptadas a partir de las pruebas y elementos presentados por las partes durante las audiencias, con el propósito de garantizar los fines del proceso.

El caso está relacionado con la aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas con actividades de compra, venta y distribución de drogas. El operativo fue realizado por agentes especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte de las investigaciones que dieron paso a las actuaciones judiciales.