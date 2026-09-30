Senacyt | Este 1 de octubre vence el plazo para aplicar a becas de maestría y doctorado

La convocatoria corresponde al Subprograma de Becas de Excelencia Profesional, específicamente a las maestrías y doctorados en áreas específicas del conocimiento identificadas por Senacyt y/o un socio estratégico.

Ciudad de Panamá/Este jueves 1 de octubre vence el plazo para que panameños con título de licenciatura o maestría interesados en realizar estudios de posgrado presenten sus solicitudes a una convocatoria de becas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La convocatoria corresponde al Subprograma de Becas de Excelencia Profesional, específicamente a las maestrías y doctorados en áreas específicas del conocimiento identificadas por Senacyt y/o un socio estratégico.

También se contempla una línea dirigida a estudios de maestría o doctorado en el área de semiconductores, considerada dentro de las áreas prioritarias establecidas en la convocatoria.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 1 de octubre de 2026, a más tardar a las 2:00 p.m., hora exacta.

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La convocatoria está dirigida a panameños con grado de licenciatura o maestría que deseen realizar estudios de posgrado en las áreas prioritarias y en centros de excelencia establecidos en las bases.

Senacyt informó que los aspirantes deben revisar los requisitos y las condiciones de la convocatoria antes de presentar su solicitud.

La convocatoria fue abierta el pasado 30 de julio de 2026 y las solicitudes deberán ser entregadas dentro del plazo establecido.

Los requisitos y las bases pueden consultarse en el sitio web de Senacyt. Para consultas relacionadas específicamente con esta convocatoria, también está disponible el correo bmdsemiconductores@senacyt.gob.pa.