¿Buscas una beca? Senacyt ofrece oportunidades de pregrado, maestría y doctorado para 2026

Todas las convocatorias vigentes exigen que la entrega de los expedientes se realice antes de las 2:00 p.m. en sus respectivas fechas de cierre bajo hora exacta.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) mantiene abiertas las convocatorias para sus programas de becas de excelencia nacional e internacional correspondientes al año 2026. Las iniciativas están orientadas a estudiantes y profesionales panameños enfocados en las áreas de ciencia, tecnología e investigación.

Dentro de la oferta disponible se encuentran las Becas de Pregrado de Excelencia Nacional CTI 2026, dirigidas a alumnos de nacionalidad panameña que cursan los últimos años de su carrera en centros de enseñanza definidos por la institución. Para este programa, la recepción de solicitudes concluirá el próximo 17 de junio de 2026 a las 2:00 p.m.

De manera paralela, se gestiona una convocatoria homóloga enfocada exclusivamente en incentivar la participación de mujeres en áreas CTI, cuyo plazo de entrega finaliza el 16 de junio de 2026.

A nivel de posgrados, la institución promueve la Convocatoria de Doctorado de Investigación Ronda I 2026, diseñada para licenciados o magísteres que aspiren a realizar estudios doctorales en centros internacionales de reconocida excelencia. Los interesados en esta modalidad tienen como fecha límite para presentar su documentación el 15 de junio de 2026.

Por otro lado, a nivel local, se encuentra habilitado el programa de Maestría o Doctorados Nacionales en Áreas Específicas del Conocimiento, dictado como Maestría Científica en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Esta convocatoria, orientada a profesionales con grado de licenciatura, recibirá propuestas hasta el 29 de junio de 2026.

Todas las convocatorias vigentes exigen que la entrega de los expedientes se realice antes de las 2:00 p.m. en sus respectivas fechas de cierre bajo hora exacta. Los detalles técnicos sobre los requisitos de admisión, formularios y reglamentos específicos de cada categoría se encuentran disponibles de forma pública a través de los canales digitales de la Senacyt o en su página web: https://www.senacyt.gob.pa/

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