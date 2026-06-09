Empleos en Panamá: Contrataciones aumentan 25% y el desempleo baja un punto porcentual en Panamá

Según el Mitradel, este comportamiento refleja una recuperación progresiva del mercado laboral tras más de una década en la que el sector público tuvo un papel predominante en la generación de empleos.

La recuperación del mercado laboral comienza a reflejarse en las cifras de contratación, con un aumento de empleos en sectores como turismo, logística, manufactura y construcción, aseguró el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El director de Empleo del Mitradel, Marlon Del Cid, informó que los análisis realizados por el Observatorio del Mercado Laboral muestran una disminución de un punto porcentual en la tasa de desempleo durante 2026, resultado que atribuyó a las estrategias implementadas para impulsar la generación de puestos de trabajo.

Del Cid destacó que durante el primer cuatrimestre de 2026 se registró un incremento del 25% en las contrataciones, especialmente en los contratos indefinidos, considerados uno de los principales indicadores de estabilidad laboral.

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Explicó que este comportamiento refleja una recuperación progresiva del mercado laboral tras más de una década en la que el sector público tuvo un papel predominante en la generación de empleos.

Agregó que actualmente es el sector privado el que está impulsando gran parte de las nuevas oportunidades laborales mediante una coordinación con el Gobierno para promover la contratación de personal.

El funcionario también destacó los avances de la estrategia "Mujer que Trabaja, Panamá que Avanza", orientada a facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral.

Indicó que se han desarrollado jornadas de sensibilización y vinculación empresarial en provincias centrales y en la ciudad de Panamá, beneficiando a más de 120 mujeres mediante conexiones directas con oportunidades de empleo.

Otro de los programas destacados por Del Cid fue la nueva plataforma digital de empleo impulsada por el Mitradel, que incorpora herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para conectar de manera más eficiente a los buscadores de empleo con las vacantes disponibles.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 2,500 empresas registradas y más de 600 vacantes activas.

El funcionario explicó que el sistema permite analizar los perfiles de los aspirantes y relacionarlos con las necesidades específicas de las empresas, reduciendo las convocatorias masivas y facilitando procesos de reclutamiento más focalizados.

Además, señaló que durante este año se han realizado 64 reclutamientos focalizados, generando más de 1,500 oportunidades laborales. De estos procesos, 12 estuvieron dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad.

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'Mi Primer Empleo'

Del Cid también presentó los resultados del programa Mi Primer Empleo, una de las principales apuestas para reducir el desempleo juvenil.

Detalló que en su primera fase el programa permitió la contratación de 624 jóvenes provenientes de 1,058 pasantías.

Mientras tanto, en la segunda fase, de 2,780 participantes, 1,423 jóvenes lograron incorporarse al mercado laboral.

Para este año, el programa tiene proyectadas 5,000 nuevas oportunidades de pasantías, de las cuales más de 500 ya han sido ejecutadas.

Turismo, logística y servicios lideran la demanda

De cara al segundo semestre del año, el director de Empleo indicó que las mayores oportunidades laborales continúan concentrándose en los sectores de turismo, logística, manufactura, comercio y servicios.

Aunque aclaró que las cifras oficiales de empleo corresponden al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, destacó que el Mitradel mantiene un monitoreo permanente a través del registro de contratos laborales, renuncias y movimientos del mercado de trabajo, lo que permite identificar tendencias y oportunidades de contratación en tiempo real.

Para el 2025, la tasa de desempleo en Panamá alcanzó el 10,4%, según el informe del INEC.

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