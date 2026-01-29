UTP desarrolla seis tecnologías de asistencia para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

Los desarrollos forman parte del proyecto de investigación "Retina", liderado por el Dr. Héctor Montes Franceschi, investigador del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (Cinemi) de la UTP.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrolló seis nuevas herramientas de tecnología de apoyo orientadas a mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión de personas con discapacidad en el país.

Los desarrollos forman parte del proyecto de investigación "Retina", liderado por el Dr. Héctor Montes Franceschi, investigador del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (Cinemi) de la UTP. “El objetivo fue implementar nuevas tecnologías de asistencia que beneficien directamente a personas con discapacidad, contribuyendo a su autonomía y mejor calidad de vida”, explicó el investigador principal.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial (2019), las personas con discapacidad enfrentan obstáculos estructurales como la inaccesibilidad de los entornos físicos y del transporte, la escasez de dispositivos de apoyo, deficiencias en la prestación de servicios y prejuicios sociales.

Esta realidad también se refleja en Panamá. Según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis-2), persisten barreras físicas, arquitectónicas y tecnológicas, siendo la falta de transporte público accesible una de las principales limitaciones para la participación social y la independencia de este grupo poblacional. “El país requiere mayor disponibilidad de tecnologías de asistencia, especialmente en entornos académicos y urbanos”, subrayó Montes, también investigador asociado al Cemcit AIP.

Antes de este proyecto, el equipo desarrolló las iniciativas Movidis y Movidis-II, enfocadas en la movilidad de personas con discapacidad visual en transporte público y edificios. En esta nueva etapa, los investigadores ampliaron el alcance para atender también a personas con discapacidad auditiva, trastorno del espectro autista y adultos mayores.

Te podría interesar: Mulino se reúne con el secretario general de la OEA, el patriarca Teodoro II y el presidente electo de Chile

Seis desarrollos tecnológicos clave

Navegación en interiores y exteriores para personas con discapacidad visual: Sistemas basados en radiofrecuencia y Wi-Fi que facilitan la orientación en transporte público, áreas adyacentes y edificios. Se desarrollaron tres prototipos, uno para interiores y dos para paradas de buses.

Tecnología de asistencia en el aula: Sistema que integra transmisión de audio y texto en tiempo real, permitiendo a estudiantes con discapacidad auditiva seguir las clases mediante audífonos o lectura en pantalla, e interactuar con el docente.

Orientación con realidad aumentada: Uso de gafas de realidad aumentada para guiar a personas con discapacidad visual en entornos complejos, permitiendo seguir trayectorias y evitar obstáculos en tiempo real.

Juego interactivo para cruce seguro de calles: El videojuego Orientea entrena a personas con trastorno del espectro autista en el desplazamiento seguro en la vía pública, mediante simulaciones basadas en escenarios reales.

Aplicación móvil para supervisión del adulto mayor: Aplicación compatible con Android e iOS que permite monitorear la ubicación del adulto mayor y definir zonas de seguridad, generando alertas cuando se sale del perímetro establecido.

Resultados preliminares y próximos pasos

Aunque los seis desarrollos ya fueron implementados, todas las tecnologías se encuentran en fase de prueba y validación, y requieren mejoras adicionales.

“Este es solo un primer paso. Queremos seguir desarrollando nuevas tecnologías de apoyo”, afirmó el Dr. Montes, miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI).

El proyecto contó con la participación de investigadores de la UTP en el Campus Víctor Levi Sasso y en los centros regionales de Coclé y Azuero, así como con la colaboración internacional de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y el respaldo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis). A su vez, cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP). El proyecto contó con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).