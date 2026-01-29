Mulino se reúne con el secretario general de la OEA, el patriarca Teodoro II y el presidente electo de Chile

Durante la reunión, ambos líderes coincidieron en la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la estabilidad regional , considerando a Centroamérica como un eje clave para el progreso de los países miembros de la OEA.

Panamá/En el marco del Foro Económico 2026 de la CAF, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo encuentros clave con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el patriarca Teodoro II de Alejandría y África, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para dialogar sobre la estabilidad democrática, la cooperación internacional y los desafíos económicos que enfrenta la región.

El primer encuentro se dio con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en el Palacio de las Garzas para abordar la situación geopolítica actual y el estado de las democracias en América Latina y el Caribe.

El encuentro se desarrolló en el marco de la visita de Ramdin a Panamá, donde participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Puede leer: Juicio Odebrecht entra en su décimo día con la continuación del peritaje financiero

Durante la reunión, ambos líderes coincidieron en la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la estabilidad regional, considerando a Centroamérica como un eje clave para el progreso de los países miembros de la OEA.

El presidente Mulino reiteró que Panamá respalda plenamente los esfuerzos de la OEA para impulsar iniciativas democráticas e institucionales que contribuyan al desarrollo y la estabilidad de la región.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien también participó en el diálogo sobre la situación política y democrática del continente. Posteriormente, se reunió con el patriarca ortodoxo Teodoro II de Alejandría y África, quien lo condecoró.

Mulino también se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.