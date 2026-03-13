Canciller respalda diálogo entre Cuba y EEUU mientras gestiona caso de panameños detenidos

Martínez-Acha dejó claro que el país no ha participado ni ha actuado como intermediario en esas conversaciones, aunque considera positivo que se desarrollen.

Panamá/Panamá ve con buenos ojos cualquier acercamiento entre Cuba y Estados Unidos que permita resolver sus diferencias por la vía del diálogo. Así lo expresó el canciller panameño Javier Martínez-Acha al referirse a las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con Washington para buscar soluciones a los desacuerdos entre ambas naciones.

Martínez-Acha dejó claro que el país no ha participado ni ha actuado como intermediario en esas conversaciones, aunque considera positivo que se desarrollen.

Desconozco los detalles, pero evidentemente si es cierto que hay acercamiento nosotros como país mostramos nuestra satisfacción para que las diferencias se puedan encausar a través del diálogo y por supuesto Panamá estaría con mucho gusto dispuesto a analizar cualquier circunstancia que pueda apoyar una solución a esa realidad entre Cuba y los Estados Unidos”, expresó.

El canciller insistió en que, hasta el momento, el gobierno panameño no ha tenido intervención directa en esas gestiones.

“Tengo que decirlo claro y alto, no hemos tenido ninguna participación, no hemos tenido ninguna información, pero sí nos es grato ver que sí es cierto que esos acercamientos se den”, afirmó.

Durante sus declaraciones, el canciller también abordó otro tema que ha generado preocupación en Panamá en las últimas semanas: la detención de diez ciudadanos panameños en Cuba, quienes fueron instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional.

Explicó que el gobierno panameño mantiene comunicación con su representación diplomática en La Habana para conocer la situación de los detenidos y garantizar la asistencia consular correspondiente.

El embajador nuestro ha ido a verlos, se encuentran en condiciones apropiadas, están detenidos, se está brindando la cooperación consular y la asistencia legal”, indicó.

Los panameños detenidos

El funcionario también manifestó su intención de viajar a Cuba para reunirse con los ciudadanos panameños detenidos y dialogar con las autoridades cubanas.

“He manifestado mi intención de visitarlos, hay que corregir los detalles y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana a visitar a nuestros ciudadanos y mostrarles el apoyo personalmente y hablar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, en la medida del respeto a la región cubana, solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos panameños”, expresó.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la firma de dos acuerdos con el canciller de Ucrania, quien se encuentra de visita oficial en Panamá.

Con información de María De Gracia.