Productores e instituciones analizan retos del sector maicero para el ciclo agrícola 2026-2027

Durante el encuentro, los participantes abordaron diversos temas relacionados con la actividad maicera, entre ellos la evaluación de los costos de producción.

Representantes del sector agropecuario y productores de maíz participaron en un conversatorio organizado por la Cadena Agroalimentaria de Maíz con el objetivo de coordinar acciones y evaluar el panorama que enfrenta este rubro de cara al ciclo agrícola 2026-2027.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Las Tablas, provincia de Los Santos, y reunió a actores clave vinculados a la producción de maíz a nivel regional y nacional.

Durante el encuentro, los participantes abordaron diversos temas relacionados con la actividad maicera, entre ellos la evaluación de los costos de producción, un aspecto considerado fundamental para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector.

Como parte de la agenda, se analizó la estructura de costos e insumos requeridos para el próximo ciclo agrícola, con el propósito de identificar oportunidades que permitan optimizar la producción y mejorar la rentabilidad de los productores.

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Otro de los puntos centrales del conversatorio fue la presentación de un análisis sobre las posibles afectaciones asociadas al Fenómeno de El Niño. Los participantes revisaron proyecciones climáticas, escenarios de sequía y alternativas de mitigación para reducir los impactos que estas condiciones podrían generar en las principales zonas productoras de maíz del país.

La jornada también sirvió como espacio de intercambio entre instituciones y productores, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la planificación y la coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos climáticos y económicos que podrían influir en el desarrollo de la próxima temporada agrícola.

Las autoridades y representantes del sector destacaron que este tipo de encuentros permiten generar estrategias conjuntas orientadas a garantizar la estabilidad de la producción nacional de maíz, un rubro clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo agropecuario del país.