Fenómeno de El Niño: Productores panameños deben asegurar sus cosechas y ganado, sugiere el ISA

La gerente nacional de Seguro Pecuario, Kerima Vera, explica cómo funciona la plataforma digital ISA Core y por qué es clave proteger la inversión agrícola con pólizas accesibles por animal.

Ciudad de Panamá/Con el fenómeno de El Niño ya confirmado y monitoreado por las autoridades meteorológicas de Panamá, el llamado a los productores panameños es claro: no esperar a que llegue la crisis para actuar.

Kerima Vera, gerente nacional de Seguro Pecuario del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), destacó que la institución cuenta con herramientas digitales y coberturas diseñadas para proteger la inversión del campo ante eventos climáticos extremos.

"Actualmente estamos enfrentando el fenómeno de El Niño, que va a ser algo bastante catastrófico", advirtió Vera. Por ello, el ISA promueve la contratación de seguros agropecuarios que cubren tres grandes áreas: la parte pecuaria (bovinos, ovinos, caprinos, equinos y búfalos), la agrícola (con énfasis en arroz y maíz) y la complementaria, que incluye infraestructura, maquinaria y hasta drones de uso agrícola.

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Detalles de la plataforma

Para facilitar el acceso a estos servicios, el Instituto lanzó en mayo de 2025 la plataforma ISA Core, un sistema totalmente digitalizado que permite emitir pólizas en tiempo real y hacer más efectivo el pago de indemnizaciones cuando se presenta un siniestro.

"Es una plataforma muy fácil de utilizar", explicó Vera, y precisó que todos los técnicos del ISA —pecuarios, agrícolas y complementarios— están capacitados para gestionarla.

El proceso incluye la visita a fincas, cultivos o equipos para validar la información, y los pagos pueden realizarse vía ACH o, en su defecto, mediante cheque. Aunque la digitalización ha tenido algunos ajustes por la transición del Banco de Desarrollo Agropecuario al Banco Nacional de Panamá —uno de los principales clientes del ISA—, la institución mantiene sus 10 regionales y agencias en todo el país para atender presencialmente a quienes lo requieran.

Sobre el costo, la funcionaria detalló que una póliza de seguro pecuario ronda los $35 por animal al año, con primas que oscilan entre el 3.0% y el 5.6%. En el caso agrícola, el porcentaje se calcula según el costo de producción, mientras que en la línea complementaria depende del valor del equipo asegurado. "Es algo meramente bajo", aseguró, al comparar la inversión con el respaldo que ofrece ante una contingencia.

Vera hizo énfasis en que proteger la producción no es solo para grandes productores: "Es importante para todos los rubros y todas las especies, porque no solamente les ayuda a tener asegurada su inversión, sino a ese retorno económico que ellos hacen dentro de todo su proyecto". Incluso quienes tienen pequeños hatos —"10 vaquitas", ejemplificó— se benefician al evitar pérdidas totales por sequías, inundaciones u otros eventos asociados al clima en Panamá.