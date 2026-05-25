Autoridades piden uso responsable de la línea 104 ante aumento de llamadas falsas

Lorenzo Bowen, miembro del Centro Nacional de Operaciones, explicó que el sistema ha recibido unas 400,229 llamadas desde inicios de 2026, cifra que refleja la alta demanda de los servicios de emergencia y seguridad.

Imagen con fines ilustrativos de llamada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El uso indebido de la línea de emergencias 104 continúa siendo una preocupación para las autoridades de seguridad, luego de que el Centro Nacional de Operaciones informara que más de 73 mil llamadas recibidas en lo que va del año han sido catalogadas como maliciosas u ociosas.

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