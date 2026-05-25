CSS reitera que el 18 de agosto vence plazo para escoger sistema de jubilación
El director de Finanzas de la CSS, César Herrera, señaló que miles de personas aún no han realizado el trámite, pese a que podrían obtener una mejora significativa en el monto de sus futuras pensiones.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró que el próximo 18 de agosto vencerá el plazo para que los asegurados elijan el sistema de pensión al que desean acogerse, a través de la plataforma digital “Mi Retiro Seguro”.