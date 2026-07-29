Zelenski saluda una ‘buena reunión’ con Trump para lograr más apoyo bélico contra Rusia

Se espera que Zelenski también asista a una ceremonia en memoria del senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, saludó este martes una "buena reunión" con su par estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, en su búsqueda de más respaldo diplomático y militar contra Rusia.

"El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar", explicó Zelenski en un mensaje en la red X.

"También hablamos de diplomacia: es importante que el proceso diplomático se revitalice", añadió.

Ucrania y Rusia intensifican sus ataques mutuos, mientras que los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin al conflicto de más de cuatro años se encuentran estancados.

Zelenski ha estrechado lazos recientemente con Trump, quien este mes ofreció a Kiev licencias para fabricar los sistemas de defensa aérea Patriot y ha sugerido que los ataques ucranianos contra Rusia podrían ayudar a terminar la guerra.

Zelenski dijo que funcionarios de ambos países organizarían nuevas conversaciones y añadió que estaba agradecido por el "firme apoyo" de Washington.

El último mes ha sido el más mortal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

Solo en julio, Moscú ya ha lanzado 120 misiles balísticos y antinavío de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales solo 35 fueron interceptados, según la fuerza aérea ucraniana.

A modo de comparación, Rusia había disparado entre 250 y 320 misiles balísticos en todo el año 2024, según estimaciones de expertos.

Las relaciones entre Zelenski y Trump han sido durante mucho tiempo tensas, en ocasiones tormentosas, pero el presidente estadounidense ha mostrado en las últimas semanas mayor complacencia hacia su homólogo ucraniano.

Se espera que Zelenski también asista a una ceremonia en memoria del senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania, quien falleció este mes a los 71 años de edad.