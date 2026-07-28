Kenia abre investigación por la muerte de 15 elefantes en un parque nacional

Las pruebas preliminares detectaron una sustancia tóxica en restos de varios de los elefantes.

Autoridades de Kenia han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de 15 elefantes en un mes en uno de sus parques nacionales, informó el martes el servicio de vida silvestre local.

"Entre el 24 de junio y el 24 de julio de 2026, se registraron 15 muertes de elefantes en el Parque Nacional de Amboseli, el Santuario de Kimana y la zona del rancho de Kuku", informó el servicio.

"De ellos, 10 elefantes presentaban signos clínicos similares, entre ellos una parálisis parcial que les impedía mantenerse en pie antes de morir. Los cinco cadáveres restantes se encontraban demasiado descompuestos o habían sido devorados por animales carroñeros, lo que hizo imposible determinar la causa de la muerte".

Solo uno de los fallecidos era un macho adulto, el resto eran hembras adultas o crías.

Las pruebas preliminares detectaron una sustancia tóxica en restos de varios de los elefantes.

Amboseli es mundialmente conocido por sus manadas de elefantes y sus paisajes de sabana, desde donde se divisa el monte Kilimanjaro al otro lado de la frontera, en Tanzania.