Argentina envía asistencia humanitaria a Colombia tras el terremoto

El potente sismo deja hasta ahora 304 fallecidos y 4.548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad colombiana de atención de desastres; derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales.

Buenos Aires, Argentina/Argentina dispuso el envío a Colombia de dos aviones con asistencia humanitaria el martes ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó al oeste del país andino el 10 de agosto, informó la Cancillería.

El potente sismo deja hasta ahora 304 fallecidos y 4.548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad colombiana de atención de desastres; derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales.

El contingente está integrado "por 32 efectivos, cuenta con una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

"Un Hércules C-130 saldrá equipado con el material necesario para satisfacer el apoyo aceptado por Colombia, mientras que un Embraer RJ 140 transportará a los 32 efectivos que estarán abocados a la misión", dijo el vocero presidencial Adrián Ravier sin dar detalles.

La AFP constató la salida del primero de los dos aviones en la tarde del martes.

Las fuerzas armadas argentinas informaron que el contingente tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.