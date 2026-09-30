Proyectan lago artificial en el Parque Omar para captar agua de lluvia; gabinete lo declara de interés público

Según el documento, el lago busca fortalecer la gestión del agua, apoyar la biodiversidad local, contribuir a moderar las temperaturas del entorno y ofrecer espacios de recreación, educación ambiental y convivencia ciudadana.

Panamá/El Consejo de Gabinete declaró de interés público el proyecto para estudiar, diseñar y construir un lago artificial de 2,500 metros cuadrados en el Parque Recreativo y Cultural Omar, con el propósito de captar agua de lluvia y utilizarla durante los periodos de escasez.

La medida está contenida en la Resolución de Gabinete N.° 97 del 15 de septiembre de 2026, publicada este miércoles 30 de septiembre en la Gaceta Oficial. El proyecto es promovido por el Ministerio de la Presidencia.

Según el documento, el lago busca fortalecer la gestión del agua, apoyar la biodiversidad local, contribuir a moderar las temperaturas del entorno y ofrecer espacios de recreación, educación ambiental y convivencia ciudadana.

La resolución sostiene que el parque carece de un lago o reservorio diseñado de manera integral para aprovechar el agua de lluvia. También señala que, según sus instalaciones registradas, no cuenta actualmente con un cuerpo de agua permanente, por lo que el proyecto introduciría por primera vez este tipo de infraestructura en el lugar.

La declaratoria no autoriza el inicio de las obras

El documento establece expresamente que la declaración de interés público no sustituye la evaluación ambiental ni permite comenzar la construcción.

“Establecer que esta declaratoria no sustituye la evaluación de impacto ambiental ni autoriza por sí misma el inicio de obras”, dispone el artículo 4.

Antes de su ejecución, el proyecto deberá obtener las aprobaciones y permisos exigibles y cumplir las obligaciones ambientales, de participación ciudadana, seguridad, seguimiento y control.

El informe técnico citado en la resolución contempla estudios ambientales, topográficos, geotécnicos e hidrológicos, así como diseños hidráulicos, arquitectónicos, electromecánicos y paisajísticos.

También incluye obras de conformación e impermeabilización del lago, drenaje, aireación y recuperación de las áreas intervenidas. Su viabilidad y las condiciones de ejecución deberán determinarse mediante los estudios y autorizaciones correspondientes.

Presidencia deberá gestionar su tramitación ante MiAmbiente

El Consejo de Gabinete dispuso que el Ministerio de la Presidencia realice ante el Ministerio de Ambiente las gestiones para acoger el proyecto al régimen transitorio previsto en el artículo 153 del Decreto Ejecutivo N.º 4 del 28 de mayo de 2026.

Estas gestiones deberán efectuarse dentro del plazo de hasta doce meses calendario contado desde la promulgación de ese decreto y con sujeción a los requisitos aplicables. La resolución aclara que no reinicia ni amplía ese término.

Además, instruye a las entidades públicas competentes a colaborar con el Ministerio de Ambiente y coordinar la tramitación del proyecto.

Como parte de su justificación, el documento señala que el mejoramiento ambiental del Parque Omar beneficia a unos 10 mil visitantes diarios y plantea que el lago podría servir como referencia para iniciativas de gestión del agua y adaptación climática en otros espacios públicos del país.

La resolución comenzó a regir con su promulgación. El documento no detalla el costo del proyecto ni fija una fecha de inicio o un plazo de construcción.