Para llegar hasta donde está hoy, Darlenys González contó con el respaldo de una beca del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), que le permitió iniciar sus estudios de medicina.

La joven explicó que sus padres no contaban con los recursos económicos necesarios para financiar una carrera de este tipo en una universidad privada, por lo que el apoyo recibido representó una oportunidad para continuar con su formación profesional.