Rehabilitan módulos para aumentar suministro de agua en Chiriquí
Los trabajos contemplan la rehabilitación de dos módulos en una planta de producción, que permitirían incorporar más de 800 mil galones adicionales de agua al sistema y reforzar el abastecimiento en las comunidades que han enfrentado problemas de dotación.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que avanza con trabajos de optimización destinados a mejorar el suministro de agua potable en las áreas altas de la provincia de Chiriquí, particularmente en el corregimiento de Las Lomas.