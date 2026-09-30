Residentes de Nuevo Caimitillo protestan por falta de agua potable

Según los residentes, desde hace más de dos meses el suministro no llega de manera permanente. El servicio se presenta de forma intermitente y, en ocasiones.

Residentes de Nuevo Caimitillo cerraron la vía conocida como Parque Nacional Chagres, que comunica Caimitillo con el lago Alajuela, para exigir una solución ante la falta de suministro de agua potable en la comunidad.

La protesta se mantuvo hasta la llegada de unidades de la Policía Nacional, mientras los moradores exponían su preocupación por las dificultades que enfrentan para obtener agua.

Según los residentes, desde hace más de dos meses el suministro no llega de manera permanente. El servicio se presenta de forma intermitente y, en ocasiones, deben recurrir a carros cisterna, que aseguran no son suficientes para abastecer a todas las familias de la comunidad.

De acuerdo con los moradores, Nuevo Caimitillo cuenta con aproximadamente 2,000 habitantes, equivalentes a unas 500 familias, que dependen del suministro para sus actividades diarias.

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“Hace dos meses que no tenemos agua. Antes teníamos el fluido por dos o cuatro días y ahora ha habido una disminución, nos llega por cinco horas, no nos llega como antes”, explicó una de las residentes.

Los moradores también señalaron que el problema no es reciente y que las interrupciones en el suministro se han presentado de manera recurrente durante varios años.

Otra de las preocupaciones expresadas durante la protesta está relacionada con la salud de los niños de la comunidad. Los residentes aseguran que algunos menores se han enfermado y cuestionan las condiciones de una de las tuberías principales que abastece el sector, debido a que, según denuncian, pasa por un área utilizada como basurero.

Ante la falta de una solución permanente, los residentes advirtieron que continuarán con las medidas de presión.

“Si mañana nosotros a las 10:00 a.m. no tenemos agua, volveremos a cerrar”, manifestó una de las residentes.

Los moradores esperan que las autoridades correspondientes atiendan la situación y establezcan una solución que permita garantizar el suministro continuo de agua potable para las familias de Nuevo Caimitillo.

Con información de Luis Jiménez