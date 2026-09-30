El Niño se intensifica en Panamá: 16 cuencas están en condiciones extremadamente secas

El Imhpa informó que 16 de las 52 cuencas del país presentan actualmente condiciones extremadamente secas, mientras otras ocho registran algún grado de sequedad. El fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad entre septiembre y febrero, con efectos sobre el agua, la producción agrícola y la generación de energía.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones de sequía se intensifican en Panamá debido al fenómeno de El Niño, mientras el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advierte sobre posibles efectos en el suministro de agua, la producción agrícola y el sector energético.

Durante una actualización, la directora encargada del Imhpa, Berta Olmedo, explicó que, aunque en algunas zonas del país todavía se registran lluvias, estas no representan los niveles normales esperados y no significan que hayan desaparecido las condiciones asociadas al fenómeno. Uno de los principales indicadores es el estado de las cuencas hidrográficas. En la actualización anterior, solo una de las 52 cuencas del país, la del río Pacora, presentaba condiciones extremadamente secas.

Actualmente, la situación ha cambiado: 16 cuencas se encuentran en condiciones extremadamente secas, tres están muy secas y cinco presentan condiciones moderadamente secas. De acuerdo con el Imhpa, estas condiciones podrían empeorar durante los próximos tres meses.

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Olmedo explicó que se prevé que el fenómeno de El Niño alcance su máxima intensidad entre septiembre y febrero del próximo año. La funcionaria señaló que actualmente las temperaturas del Pacífico presentan valores superiores a los 3 grados Celsius, mientras que se mantienen algunos episodios de lluvia durante septiembre y también existen pronósticos de precipitaciones para noviembre.

Sin embargo, aclaró que la presencia de lluvias no significa que las condiciones de El Niño hayan desaparecido. El deterioro de las condiciones de las cuencas no solo genera preocupación por la disponibilidad de agua para consumo humano, sino también por sus posibles efectos en el sector eléctrico y energético.

Olmedo explicó que el Imhpa realiza actualizaciones constantes y comparte sus pronósticos con el Centro Nacional de Despacho, mientras se mantiene el monitoreo de los embalses ante los bajos niveles de agua. La funcionaria señaló que, si las condiciones se agravan, no se descarta recurrir a otras fuentes de generación de energía para suplir la demanda.

El Imhpa también advirtió sobre las altas temperaturas y la sensación térmica, que pueden generar efectos no solo en las personas, sino también en mascotas, animales, cultivos y plantas. Las condiciones de sequía y calor representan un factor de atención para las actividades productivas, particularmente aquellas que dependen de la disponibilidad de agua.

Con información de Elizabeth González