Mina de cobre: First Quantum plantea participar 'de buena fe' en diálogo sobre el futuro de Cobre Panamá

En el comunciado indican que First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras la entrega del informe de la Comisión Interministerial al presidente de la República, José Raúl Mulino, la empresa First Quantum reconoció que un nuevo acuerdo sobre Cobre Panamá debe respetar la soberanía del país, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno.

La empresa expresó su disposición a participar de manera "constructiva y de buena fe", con el objetivo de establecer un marco jurídico para Cobre Panamá.

First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno. First Quantum participará de manera constructiva y de buena fe, con el objetivo de establecer un marco jurídico para Cobre Panamá que sea justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes de Panamá”, señala el comunicado.

Cabe señalar que la Comisión interministerial asegura que las conversaciones que se inicien con la empresa no comprometen al Estado con un resultado, sino que permiten determinar qué condiciones pueden formar parte de un acuerdo que salvaguarde los intereses de la República.

En un comunicado, la compañía señala que tomó nota de los estudios, análisis, informe integral de auditoría sobre Cobre Panamá y recomendaciones presentados por la Comisión.

Entre estas figura autorizar negociaciones formales para evaluar un nuevo acuerdo que permita terminar los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha orientada a lograr un cierre ordenado, sin costo para la Nación y sin posibilidad de prórroga.

Compromiso ambiental y beneficios económicos

En su pronunciamiento, First Quantum aseguró que la gestión ambiental del sitio es una prioridad y manifestó su compromiso de trabajar con las autoridades panameñas.

“La gestión y custodia ambiental responsable de Cobre Panamá es una prioridad central para First Quantum. La Compañía está comprometida a trabajar con el Gobierno para garantizar sólidas salvaguardas ambientales, una supervisión efectiva y un monitoreo transparente de la mina Cobre Panamá”, expresó.

La empresa también planteó que cualquier ruta para el proyecto debe ofrecer estabilidad a largo plazo y beneficios económicos para la población.

“La Compañía considera que una ruta sostenible para Cobre Panamá debe brindar estabilidad de largo plazo a todas las partes interesadas, incluidos beneficios económicos tangibles para las personas y el país, a través del empleo, el desarrollo de la fuerza laboral, las compras a empresas proveedoras locales, la inversión comunitaria y aportes más amplios a la economía”, sostiene el comunicado.

Las recomendaciones que recoge la empresa

First Quantum destacó que el informe propone administrar los recursos generados por el sitio de manera transparente y traducirlos en beneficios tangibles e identificables para los ciudadanos.

También recoge la creación de un mecanismo destinado a un plan ambiental, con una asignación fija, automática e irrevocable proveniente de la participación del Estado en los ingresos del sitio.

Otros puntos mencionados son la adopción de un marco institucional con autonomía real, buenas prácticas de gobierno, gestión profesional, transparencia y planificación de largo plazo; así como el aislamiento de la gestión técnica respecto de los ciclos políticos.

La compañía también incluyó entre las recomendaciones la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes como condición obligatoria para implementar cualquier acuerdo.

Tras conocer el informe, First Quantum quedó a la espera de que el Ejecutivo indique cómo continuará el proceso.

“La Compañía espera recibir orientación del Gobierno de Panamá sobre los próximos pasos para el diálogo, tras el anuncio de las recomendaciones realizadas hoy”, concluye el comunicado, fechado el 30 de septiembre de 2026.