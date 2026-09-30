MLB noticias Phillies vs Bravos| Edmundo Sosa: el panameño se lastima y sale del partido

Panamá/El pelotero panameño Edmundo Sosa tuvo que abandonar el terreno de juego del Truist Park tras lastimarse durante el segundo partido de la Serie de Comodín de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.

Se jugaba parte alta del noveno episodio, Sosa hace un contacto y corre hacia la primera base. Al pisar la almohadilla, hace un gesto de dolor y solicita la sustitución. Posteriormente sale y Derek Hill toma su lugar como corredor emergente.

Los Phillies no logran anotar carreras en esa entrada, por lo que el marcador se mantenía empatado a tres anotaciones.

Sosa inició en la tercera base y bateó un imparable en cuatro turnos.