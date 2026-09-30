EN VIVO MLB Playoffs 2026| Phillies 1-1 Bravos (5⬆️): panameño Edmundo Sosa en acción en el juego 2 de la Serie de Comodín Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Phillies de Filadelfia, con el panameño Edmundo Sosa en sus filas, ponen en juego sus aspiraciones de seguir en la pelea dentro del béisbol de las Grandes Ligas al enfrentarse a los Bravos de Atlanta en el segundo juego de la Serie de Comodín de la Liga Nacional el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del quinto episodio, el marcador está empatado, 1-1.

Momentos clave

1ra. Alta

0-1 (1 Out)

Bryce Harper pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Mauricio Dubón. Trea Turner anota.

PHI 1-0 ATL

1ra. Baja

3-2 (2 Outs)

Matt Olson pega sencillo con línea a jardinero derecho Bryce Harper. Ronald Acuña Jr. anota.

PHI 1-1 ATL

Previa

Phillies

Bravos

Claves del Partido

1. Presión y Urgencia

Para el equipo que busca sentenciar: Atlanta sabe que liquidar la serie en dos juegos es fundamental para no sobrecargar a su bullpen ni gastar abridores de cara a la Serie Divisional (NLDS).

Atlanta sabe que es fundamental para no sobrecargar a su bullpen ni gastar abridores de cara a la Serie Divisional (NLDS). Para el equipo al borde del abismo: Filadelfia entra a este duelo sin margen de error. La clave para los Phillies estará en ponerse arriba temprano en la pizarra para silenciar el ambiente y forzar un decisivo Juego 3.

2. El Duelo en la Loma (Abridores)

Phillies: Buscarán apoyarse en el control de su abridor designado para dominar la zona de strike desde el primer episodio. En casa, atacar la parte baja de la zona contra los bateadores de poder de Atlanta será la clave para evitar cuadrangulares tempranos.

Buscarán para dominar la zona de strike desde el primer episodio. En casa, atacar la parte baja de la zona contra los bateadores de poder de será la clave para evitar cuadrangulares tempranos. Bravos: Necesitan una salida de calidad (al menos 5 o 6 entradas sólidas) para evitar exponer temprano a su bullpen. Minimizar las bases por bolas será vital para que la ofensiva de los Phillies no monte rallies con hombres a bordo.

3. Factor Bateo y Poder Extra-base

El factor ofensico: Los Phillies necesitan que bateadores como Bryce Harper, Kyle Schwarber o Trea Turner salgan al frente ya que ueden cambiar el rumbo del partido en un solo swing.

Los necesitan que bateadores como salgan al frente ya que ueden cambiar el rumbo del partido en un solo swing. La respuesta de Atlanta: Los Bravos necesitan que figuras como Ronald Acuña Jr., Matt Olson y Austin Riley despierten temprano. Si logran conectar batazos de extra-base con corredores en posición anotadora, pondrán en aprietos el plan de juego local.

4. La Batalla de los Bullpens

En los juegos de eliminación, la tolerancia del mánager es mínima. Veremos un uso agresivo de los relevistas desde la quinta o sexta entrada. El equipo que logre puentes eficientes entre su abridor y su cerrador se llevará la victoria.

Pronóstico y Expectativa

Se espera un juego intenso, táctico y con ambiente de alta tensión desde el primer pitcheo. Si Atlanta logra contener el ímpetu inicial de Philadelphia y anotar primero, extenderá la serie; de lo contrario, la profundidad y el poder ofensivo de los Phillies tienen los argumentos suficientes para sellar su pase a la siguiente ronda.