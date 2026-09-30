MLB playoffs 2026 resultado| Cachorros vs Padres: San Diego mandó en el juego 1 de la Serie de Comodín

¡HOY! Phillies vs Bravos (1:00 p.m.) y Cachorros vs Padres (9:00 p.m.), sintoniza los juegos 2 de estas series de comodines en la Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El Petco Park se llenó la noche del martes con la expectativa de una fiesta en el Gaslamp. Los Cachorros poco pudieron hacer para impedirla. Y los Padres no permitieron que terminara.

Tres pitcheos después de comenzar la parte alta del primer inning, Michael King ponchó a Pete Crow-Armstrong. El estadio estalló. Ocho lanzamientos más tarde, King había retirado la entrada en orden. El ruido aumentó todavía más. Abriendo la parte baja del primer episodio, el dominicano Fernando Tatis Jr. destrozó el primer pitcheo que vio y lo mandó por encima de la barda del jardín central. De alguna manera, el estruendo fue aún mayor.

El ruido alcanzó su punto máximo dos bateadores después, cuando Manny Machado disparó otro jonrón ante el zurdo de los Cachorros, Matthew Boyd. Los Padres ya estaban encaminados hacia una victoria de 8-0 en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional. La fiesta en el centro de San Diego nunca se detuvo.

King mantuvo el juego sin hits hasta el séptimo inning. Para cuando Nico Hoerner rompió el intento de King de hacer historia con un suave sencillo por la línea de tercera base, con un out en el séptimo, los Padres ya habían construido una ventaja de 7-0. Fue el intento individual de juego sin hits más prolongado en postemporada desde que Aníbal Sánchez llegó hasta 7.2 innings con los Nacionales en la SCLN del 2019.

King permitió únicamente ese hit en siete innings, exactamente 28 años después de que Kevin Brown ponchara a 16 bateadores de los Astros en la SDLN de 1998. Aquel encuentro es considerado ampliamente como la mejor actuación de un lanzador en un solo juego en la historia de la franquicia. King presentó sólidos argumentos para ocupar el segundo lugar.

El partido contrastó notablemente con la Serie del Comodín del año pasado entre estos dos equipos, que Chicago controló de principio a fin. De repente, los Cachorros están contra las cuerdas. Y los Padres están a una victoria de viajar a Milwaukee para disputar la SDLN.

AJ Cassavell (MLB.com)

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