Exfiscalizador de la Contraloría es aprehendido por presunto peculado de más de $565 mil

Entre las irregularidades identificadas figura la insuficiente documentación para sustentar los gastos realizados con recursos públicos.

Un exfiscalizador de la Contraloría General de la República en Colón fue aprehendido por su presunta vinculación con un caso de peculado agravado que habría causado un perjuicio económico al Estado de B/.565,473.43, informó la Procuraduría General de la Nación.

La aprehensión se realizó mediante una diligencia conjunta entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

El exfuncionario era requerido dentro de la operación Litus, investigación relacionada con un presunto peculado cometido en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur.

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La investigación también alcanza a otros exfuncionarios. Durante la primera fase de la operación Litus fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas un extesorero y exrepresentante de Barrio Norte, así como un extesorero y exrepresentante de Barrio Sur.

Según la Procuraduría, las investigaciones surgieron a partir de informes de auditoría de la Contraloría General de la República, en los que se detectaron presuntas irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de fondos públicos asignados a las juntas comunales.

Entre las irregularidades identificadas figura la insuficiente documentación para sustentar los gastos realizados con recursos públicos.

El exfiscalizador será presentado ante un juez de garantías, quien deberá determinar su situación jurídica dentro del proceso.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.