Tribunal dicta condena a 25 años de cárcel a hombre por ataque armado en Pacora

El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2021 en el sector 4 de Pacora, donde un grupo de sujetos atacó una vivienda. En el incidente murieron 2 personas, mientras otras dos personas resultaron heridas.

Pacora, Panamá Este/Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado de un infante, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2021 en el sector 4 de Pacora, en el área este de la ciudad.

La condena fue dictada el 28 de septiembre a través de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana, del Ministerio Público. Además de la pena principal, al condenado se le impuso una inhabilitación total para ejercer funciones públicas durante 15 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 de la tarde del 29 de diciembre de 2021. De acuerdo con la información del caso, el niño Eduardo Samir Duque Lambridge acababa de llegar en bicicleta a su residencia cuando dos vehículos se detuvieron frente a la vivienda y un grupo de aproximadamente ocho hombres descendió de los automóviles.

Los atacantes primero lanzaron una granada que no llegó a estallar y posteriormente abrieron fuego contra la vivienda. Durante el ataque, Samir recibió un impacto de bala en el ojo derecho y posteriormente murió en el área de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

En el mismo hecho también resultaron heridos Jesús Adams Moreno y Francisco Núñez Cortés.

El ataque dejó además como víctima mortal a Gabriel Enrique Mejía, de 27 años, quien recibió 12 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Mejía residía en el sector N.º 3 de Pacora.

Según la información suministrada sobre el caso, el hecho estaría relacionado con viejas rencillas entre las bandas conocidas como Los ‘HP’ y ‘Calor Calor’, por el control del tráfico de drogas en el área.

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