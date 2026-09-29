Parque Nacional Coiba refuerza vigilancia marítima con nueva embarcación

La embarcación fue entregada con el apoyo de Bezos Earth Fund, WildAid y el Gobierno de Canadá, como parte de los esfuerzos para reforzar la protección de esta área protegida.

El Parque Nacional Coiba contará con una nueva embarcación para fortalecer las labores de vigilancia y protección de sus ecosistemas marinos. Se trata de “Tiburón Toro”, una unidad de alto desempeño valorada en más de $530 mil y donada al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La embarcación fue entregada con el apoyo de Bezos Earth Fund, WildAid y el Gobierno de Canadá, como parte de los esfuerzos para reforzar la protección de esta área protegida, considerada uno de los ecosistemas marinos de mayor importancia del Pacífico Oriental Tropical.

La recepción formal estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y del mayor Eric Cedeño, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), durante un acto realizado en las instalaciones de la empresa Metal Shark, en Jeanerette, Luisiana, Estados Unidos.

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La nueva unidad corresponde al modelo 28’ Relentless y está equipada con radar, sistema de comunicación por radio, luces de advertencia, cámara infrarroja, reflector de alta potencia y otros dispositivos de seguridad para operaciones de vigilancia y patrullaje marítimo.

De acuerdo con la información proporcionada, Metal Shark fabrica embarcaciones de aluminio de alta resistencia utilizadas bajo especificaciones de agencias de seguridad y guardacostas en diferentes países.

“Tiburón Toro” será destinada principalmente a las labores de control, vigilancia y patrullaje en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM), con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de los guardaparques y del personal técnico.

Entre las funciones previstas están los patrullajes de mayor alcance, atención de incidentes, combate a la pesca ilegal, seguridad de visitantes, apoyo a investigaciones científicas y monitoreo de los recursos marinos.

La incorporación de esta embarcación también permitirá mejorar las condiciones de movilidad y seguridad del personal que realiza jornadas de vigilancia en sectores remotos, donde se requieren recorridos prolongados y una respuesta oportuna ante posibles amenazas ambientales.