MiAmbiente refuerza vigilancia en Coiba con tres nuevas embarcaciones

Con estas nuevas unidades, MiAmbiente busca ampliar la cobertura de los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia institucional en las zonas insulares y marinas del parque.

MiAmbiente refuerza vigilancia marítima en Coiba / MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
09 de septiembre 2026 - 16:32

Veraguas/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) fortaleció las capacidades de protección, conservación, investigación y vigilancia marítima del Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM) con la incorporación de tres nuevas embarcaciones, adquiridas mediante licitación pública a través del Fondo Coiba.

La inversión asciende a B/.488,000.00 y busca ampliar la capacidad operativa para el patrullaje marino, la atención de posibles actividades ilícitas y el desarrollo de investigaciones científicas dentro de esta área protegida.

Del monto total, B/.309,000.00 fueron destinados a la adquisición de una embarcación tipo catamarán especializada en investigación científica y monitoreo, mientras que los B/.179,000.00 restantes corresponden a dos embarcaciones destinadas principalmente a las labores de control y vigilancia.

Durante el acto de entrega, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que la protección de Coiba requiere presencia permanente y recursos para garantizar la labor de guardaparques, técnicos e investigadores.

“Proteger Coiba exige presencia, capacidad de respuesta y recursos. Esta inversión del Fondo Coiba demuestra que seguimos pasando del discurso a la acción”, señaló Navarro, quien reiteró que el objetivo es aumentar la vigilancia y capacidad de respuesta ante actividades ilegales, particularmente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

🔗Puedes leer: MiAmbiente lanza plataforma digital para consultar expedientes de estudios de impacto ambiental

La embarcación destinada a investigación científica, denominada Tiburón Martillo, es un catamarán de 28 pies de eslora equipado con dos motores de 300 HP. Tiene capacidad para transportar hasta 12 tanques de buceo y cuenta con una mesa especializada para trabajos de investigación y toma de muestras.

Esta nave permitirá facilitar las jornadas científicas y de monitoreo que se desarrollan en el Parque Nacional Coiba y su entorno marino, incluyendo estudios relacionados con tortugas carey y verde, cetáceos, tiburones y arrecifes de coral, entre otros componentes de la biodiversidad.

Por su parte, las embarcaciones Arrecife y Carey son monocascos de 28 pies de eslora, equipados cada una con dos motores fuera de borda de 150 HP. Están destinadas principalmente al control y vigilancia de las extensas áreas marinas bajo protección.

Con estas nuevas unidades, MiAmbiente busca ampliar la cobertura de los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia institucional en las zonas insulares y marinas del parque.

La entidad también anunció que próximamente aumentará el número de guardaparques asignados al Parque Nacional Coiba, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y protección permanente del área.

Según MiAmbiente, estas medidas permitirán fortalecer la prevención, detección y combate de la pesca ilegal, así como reducir otras actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de Coiba.

El Parque Nacional Coiba es reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO y constituye uno de los principales espacios naturales protegidos de Panamá. El Gobierno también plantea que el fortalecimiento de su gestión contribuya al desarrollo del ecoturismo y de actividades que generen beneficios para las comunidades locales.

Noticias relacionadas

Investigaciones en Coiba alertan sobre amenazas ambientales y revelan hallazgos inéditos Diez guardaparques del Parque Nacional Coiba se certifican como buzos para reforzar la conservación marina

Temas relacionados

Parque Nacional Coiba Ministerio de Ambiente Seguridad
Si te lo perdiste
Lo último
stats