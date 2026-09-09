MiAmbiente refuerza vigilancia en Coiba con tres nuevas embarcaciones

Con estas nuevas unidades, MiAmbiente busca ampliar la cobertura de los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia institucional en las zonas insulares y marinas del parque.

Veraguas/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) fortaleció las capacidades de protección, conservación, investigación y vigilancia marítima del Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM) con la incorporación de tres nuevas embarcaciones, adquiridas mediante licitación pública a través del Fondo Coiba.

La inversión asciende a B/.488,000.00 y busca ampliar la capacidad operativa para el patrullaje marino, la atención de posibles actividades ilícitas y el desarrollo de investigaciones científicas dentro de esta área protegida.

Del monto total, B/.309,000.00 fueron destinados a la adquisición de una embarcación tipo catamarán especializada en investigación científica y monitoreo, mientras que los B/.179,000.00 restantes corresponden a dos embarcaciones destinadas principalmente a las labores de control y vigilancia.

Durante el acto de entrega, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que la protección de Coiba requiere presencia permanente y recursos para garantizar la labor de guardaparques, técnicos e investigadores.

“Proteger Coiba exige presencia, capacidad de respuesta y recursos. Esta inversión del Fondo Coiba demuestra que seguimos pasando del discurso a la acción”, señaló Navarro, quien reiteró que el objetivo es aumentar la vigilancia y capacidad de respuesta ante actividades ilegales, particularmente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

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La embarcación destinada a investigación científica, denominada Tiburón Martillo, es un catamarán de 28 pies de eslora equipado con dos motores de 300 HP. Tiene capacidad para transportar hasta 12 tanques de buceo y cuenta con una mesa especializada para trabajos de investigación y toma de muestras.

Esta nave permitirá facilitar las jornadas científicas y de monitoreo que se desarrollan en el Parque Nacional Coiba y su entorno marino, incluyendo estudios relacionados con tortugas carey y verde, cetáceos, tiburones y arrecifes de coral, entre otros componentes de la biodiversidad.

Por su parte, las embarcaciones Arrecife y Carey son monocascos de 28 pies de eslora, equipados cada una con dos motores fuera de borda de 150 HP. Están destinadas principalmente al control y vigilancia de las extensas áreas marinas bajo protección.

Con estas nuevas unidades, MiAmbiente busca ampliar la cobertura de los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia institucional en las zonas insulares y marinas del parque.

La entidad también anunció que próximamente aumentará el número de guardaparques asignados al Parque Nacional Coiba, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y protección permanente del área.

Según MiAmbiente, estas medidas permitirán fortalecer la prevención, detección y combate de la pesca ilegal, así como reducir otras actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de Coiba.

El Parque Nacional Coiba es reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO y constituye uno de los principales espacios naturales protegidos de Panamá. El Gobierno también plantea que el fortalecimiento de su gestión contribuya al desarrollo del ecoturismo y de actividades que generen beneficios para las comunidades locales.