Benicio Robinson tras carta de Balbina Herrera: 'los trapos se lavan dentro de la casa'

De acuerdo con el presidente del PRD, el viernes se volverán a reunir con el CDN este viernes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, defendió que las diferencias internas se discutan dentro del colectivo, luego de los cuestionamientos de la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera, sobre las reformas electorales.

Robinson explicó que 20 de los 26 integrantes del Consejo Directivo Nacional (CDN) solicitaron conocer su opinión sobre situaciones que se han presentado en la Asamblea Nacional y la discusión de las reformas electorales.

“Los que estaban aquí hoy son la máxima autoridad del Partido Revolucionario Democrático en ausencia del directorio y del congreso”, expresó.

Al preguntarle si Herrera había sido convocada, respondió que la reunión fue promovida por los integrantes del CDN y que no se abordó específicamente su convocatoria. Añadió que, como presidente del partido, convocará otra reunión antes del viernes para que los miembros puedan expresar sus opiniones.

Robinson cuestionó que integrantes del partido expongan públicamente sus diferencias y defendió su trayectoria al frente del colectivo.

Acto seguido, señaló que “yo soy el presidente electo del partido. Yo no soy improvisado. Tengo tres periodos, 15 años de ser presidente del partido y lo represento con mucho orgullo”, manifestó.

“Lo que sí no voy a hacer, ni aunque tenga la razón, es ir a los medios a hablar de un compañero o hablar de un dirigente de nuestro partido”, añadió.

Cuando se le preguntó si se refería directamente a Herrera, inicialmente respondió: “No, usted está preguntando”. Sin embargo, posteriormente cuestionó que la carta de la dirigente circulara en los medios antes de que él la recibiera.

Antes de llegar la carta a mi mano, ya estaba en los medios de comunicación. Entonces ya usted sabe la persona que hizo eso”, declaró.

“Yo le hago el llamado a ella como tengo el derecho a hacérselo a todos. Los trapos se lavan dentro de la casa”, agregó.

Sobre las decisiones de la bancada en la Asamblea, Robinson sostuvo que “yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de tomar las decisiones en la Asamblea si las autoridades del partido no han tomado la dirección política sobre ella”.

La pugna interna en el PRD se da tras una propuesta incluida en el primer debate de las reformas electorales, que busca que el presidente de cada partido ostente obligatoriamente su representación legal, función que, según la carta enviada por la secretaria general del colectivo del PRD, no puede redefinirse sin consultar a las instancias partidarias.

Herrera envió ayer lunes una carta a la bancada del PRD, encabezada por Robinson, señalando que una reforma legal puede cambiar la estructura interna del partido y concentrar su representación en un solo cargo.