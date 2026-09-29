Reformas a la ley de energía: primer debate continuará el miércoles en la Comisión de Comercio

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional continuó este martes la discusión en primer debate del proyecto de ley 705, que propone reformas a la legislación sobre energía eléctrica.

Durante la sesión, el diputado Jamis Acosta, presidente de la comisión, solicitó que al menos 12 personas naturales y jurídicas comparezcan ante esta instancia legislativa para presentar sus opiniones sobre la propuesta.

En ese sentido, anunció un receso hasta mañana miércoles, a las 10:00 a. m., para que las personas convocadas participen en la discusión.

Una vez concluidas las consultas, la comisión decidirá si introduce modificaciones a la propuesta y si la aprueba en primer debate para que pase al pleno.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo el pasado 7 de septiembre, busca mejorar la atención de los reclamos, endurecer las sanciones contra las empresas distribuidoras y promover una mayor competencia en las licitaciones para la distribución de energía eléctrica.

La discusión ocurre de cara a 2028, cuando vencen los contratos de las actuales distribuidoras y deberá realizarse un nuevo proceso de licitación.