Condenan a dos hombres por robo agravado ocurrido en La Chorrera

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 11:50 p.m., cuando los implicados habrían ingresado a un centro comercial y, mediante violencia e intimidación, agredieron físicamente a un agente de seguridad.

Dos ciudadanos fueron condenados a 64 meses de prisión por el delito de robo agravado, mientras que un tercer adulto quedó detenido y dos adolescentes de 15 años enfrentan detención provisional por su presunta vinculación con el mismo hecho, ocurrido en La Chorrera, Panamá Oeste.

La Procuraduría General de la Nación informó que las condenas fueron obtenidas por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste. En tanto, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de los dos menores de edad.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 11:50 p.m., cuando los implicados habrían ingresado a un centro comercial y, mediante violencia e intimidación, agredieron físicamente a un agente de seguridad.

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Los presuntos responsables le habrían sustraído al agente su teléfono celular y el radio de comunicación utilizado para sus labores. Posteriormente, rompieron la puerta de vidrio de un establecimiento comercial y se apoderaron de celulares, computadoras portátiles, teclados y otros accesorios tecnológicos.

Durante las audiencias, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías y al Juzgado Penal de Adolescentes la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, solicitudes que fueron admitidas por los tribunales.

Como resultado del proceso, dos de los adultos recibieron condenas de 64 meses de prisión, mientras que un tercero quedó detenido. Por su parte, los dos adolescentes de 15 años permanecerán bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el robo agravado.