Operación Aulas Seguras: Tres adolescentes fueron condenados por delitos relacionados con drogas

La Procuraduría General de la Nación logró la detención de seis menores de edad mediante el operativo "Aulas Seguras".

Ciudad de panamá, Panamá/Tres adolescentes fueron condenados por los delitos de venta de drogas y asociación ilícita para delinquir, dentro de la operación 'Aulas Seguras' realizada del 16 al 18 de septiembre de 2026 en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá, Darién, Chiriquí y Veraguas.

En tanto, a otros tres se les impuso detención provisional por la presunta comisión de estos delitos y permanecerán en un centro de cumplimiento mientras duren las investigaciones.

La Procuraduría General de la Nación (PNG), mediante sus Fiscalías Superiores de Adolescentes y Fiscalías de Circuito, logró que en audiencia de garantías se legalizaran las aprehensiones, se formularan las imputaciones y se dictaran las medidas cautelares contra los infractores.

De acuerdo con información brindada por el Ministerio Público, los tres jóvenes que fueron sentenciados tras aceptar la culpa deberán cumplir penas que van desde 12 a 18 meses de prisión.

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Esta operación fue desarrollada por la PNG a través de sus Fiscalías Superiores de Adolescentes en conjunto con la Unidad Especializada en Adolescentes, Unidad de Niñez y Adolescencia, Dirección Nacional Antidrogas, Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Mediante la operación "Aulas Seguras" se desarrollaron 33 diligencias de allanamientos a nivel nacional, 9 puntos por compras controladas de drogas, atendiendo la denuncia ciudadana de que había ventas de sustancias ilícitas en estos sectores.