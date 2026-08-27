Procuraduría de la Nación solicitará nuevos cargos contra hombre vinculado al caso de femicidio en Caimitillo tras muerte de un infante

El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2026 en el corregimiento de Caimitillo, sector de Guarumal, cuando un hombre disparó contra varias personas, impactando a una dama que estaba embarazada.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, solicitará la imputación de cargos para una persona por el fallecimiento de un infante, quien se mantenía hospitalizado tras la muerte de su madre, hecho ocurrido en Caimitillo.

Nota relacionada: Mujer embarazada de 8 meses muere tras ser herida con arma de fuego en Caimitillo

Esta persona ya se encuentra detenida por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, en el corregimiento de Caimitillo, sector de Guarumal, cuando un hombre disparó contra varias personas, impactando a una dama que estaba embarazada, causando su muerte y poniendo en riesgo la vida de un bebé de 8 meses de gestación.