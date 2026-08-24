Mujer embarazada de 8 meses muere tras ser herida con arma de fuego en Caimitillo

De acuerdo con información de la Policía Nacional, tras el ataque, personal médico realizó la extracción del bebé.

Una mujer de 29 años, con ocho meses de embarazo, murió la noche de este domingo 23 de agosto tras ser herida presuntamente con un arma de fuego en una residencia ubicada en el sector de Guarumal, corregimiento de Caimitillo.

De acuerdo con información de la Policía Nacional tras el ataque, personal médico realizó la extracción del bebé.

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Por este hecho, las autoridades aprehendieron a un hombre de 31 años mediante acciones operativas desarrolladas en el sector de Guarumal. El individuo es señalado como presunto responsable del homicidio cometido con arma de fuego.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Se espera que el presunto agresor sea presentado ante un juez de garantías en las próximas horas, donde se definirán las medidas cautelares que correspondan.

Con información de Yiniva Caballero