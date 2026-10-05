Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas se esperan este lunes en varias regiones del país

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

Lluvias intermitentes y aguaceros aislados se esperan este lunes 5 de octubre en diferentes regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén condiciones parcialmente nubladas, con algunas lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y la costa norte de Veraguas.

Para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos, lluvias intermitentes y aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana podrían registrarse aguaceros aislados en sectores de las costas y cordilleras de Chiriquí, Panamá Este y Darién.

Mientras que durante la tarde y noche se pronostican aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá y Darién, además del sur de Azuero, sur de Veraguas y Chiriquí.

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas a nivel nacional.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 22 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 34 °C.

En cuanto a los vientos, se esperan velocidades de entre 5 y 13 km/h, con cambios en su dirección durante el transcurso del día, según la vertiente.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables para las actividades tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Caribe se esperan olas de aproximadamente 0.61 metros, con periodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán 0.61 metros, con periodos de 14 segundos.

El Imhpa también prevé índices de radiación UV-B altos y extremos durante la tarde en ambas vertientes.

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