Veraguas se prepara para el tercer Simulacro Nacional de Evacuación

El ejercicio se realizará el próximo 12 de octubre y pondrá a prueba la capacidad de respuesta y evacuación ante una emergencia sísmica.

Provincia de Veraguas./En la provincia de Veraguas ya se preparan para el tercer Simulacro Nacional de Evacuación, que se realizará el próximo 12 de octubre desde las 10:00 a,.m en distintos puntos del país.

Este ejercicio busca poner a prueba la capacidad de evacuación de instalaciones, instituciones y empresas, mediante la simulación de situaciones reales.

“Nos acercamos al tercer Simulacro Nacional de Evacuación. Dentro de este ejercicio van a participar instituciones públicas, empresas privadas, sociedad civil en general, así como los centros educativos”, indicó Yackzabeth Jimenez, jefa de Operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Veraguas.

Jiménez, explicó a TVN Noticias que a través de este ejercicio se busca poder "identificar oportunidades de mejora y conocer las posibles debilidades que puedan presentarse durante una emergencia".

También se evaluará el tiempo de activación de los protocolos y la capacidad de respuesta, la comunicación y la activación de los estamentos de emergencia y seguridad.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de ejercicios para identificar obstáculos durante una evacuación, ya que desalojar un lugar en el menor tiempo posible no necesariamente significa hacerlo de manera segura.

Además, el Sinoproc recuerda a la población que al escuchar una alarma de evacuación se debe desalojar el lugar de manera rápida y ordenada, prestar atención a las personas con movilidad reducida y evitar bloquear las salidas.

Con información de Ney Castillo.