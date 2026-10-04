Heady Leane Morán de TVN Noticias es reconocida como Hija Meritoria de la Escuela Mateo Iturralde

La jornada también incluyó presentaciones folclóricas, exhibiciones de bandas de música y la escogencia de la reina del centro educativo.

La periodista de TVN Noticias, Heady Leane Morán, fue distinguida como Hija Meritoria de la Escuela Doctor Mateo Iturralde, durante la celebración de los 60 años de fundación del centro educativo, ubicado en Río Abajo.

El reconocimiento fue entregado por el plantel en consideración a su apoyo a la comunidad y a la divulgación de las actividades de la escuela a través de los noticieros.

La distinción formó parte de la programación organizada por el 60 aniversario de la Escuela Doctor Mateo Iturralde, que reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa en una jornada dedicada a resaltar la cultura y las tradiciones panameñas.

Como parte de las actividades de aniversario se desarrolló la Semana del Campesino, durante la cual los estudiantes prepararon diferentes stands para representar las costumbres y tradiciones de las provincias de Panamá.

La jornada también incluyó presentaciones folclóricas, exhibiciones de bandas de música y la escogencia de la reina del centro educativo.

A través de estas actividades, los estudiantes mostraron diferentes expresiones del folclore y la cultura panameña, como parte de la conmemoración de las seis décadas de funcionamiento del plantel.