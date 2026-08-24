Chiriquí registra 40 víctimas por accidentes de tránsito en lo que va de 2026

El conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Rural de San Félix . Sin embargo, pese a recibir atención médica, falleció horas después.

David, Chiriquí/La provincia de Chiriquí registra 40 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en lo que va de 2026, luego de que este fin de semana se reportara una nueva víctima en el sector de San Juan, en el oriente de la provincia.

El accidente ocurrió después de la entrada de Cieneguita, cuando el conductor de un vehículo 4x4, de aproximadamente 45 años, perdió el control del automóvil, se salió de la vía y terminó impactando contra una cuneta y posteriormente contra un árbol.

El conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Rural de San Félix. Sin embargo, pese a recibir atención médica, falleció horas después.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Operaciones del Tránsito en Chiriquí, durante agosto de 2025 se registraron 11 muertes por accidentes de tránsito, mientras que en agosto de este año se contabilizan tres.

Sin embargo, el acumulado anual refleja un incremento. Hasta este 24 de agosto de 2026, son 40 las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en la provincia, mientras que para la misma fecha de 2025 se contabilizaban 30 víctimas.

Esto representa 10 muertes más que el año pasado para el mismo periodo.

Ante estas cifras, los directivos de Operaciones del Tránsito en Chiriquí reiteraron el llamado a conductores y peatones a extremar las medidas de seguridad y actuar con mayor prudencia en las vías.

A los conductores les recomendaron reducir la velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y mantener una conducción responsable, mientras que también hicieron énfasis en la importancia de practicar la cortesía y el respeto entre todos los usuarios de las carreteras.

Con información de Demetrio Ábrego