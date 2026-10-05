De Estados Unidos a Australia vía Panamá: incautan 65 paquetes de presunta droga con sello de 'La Jefa'

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, logró la incautación de 65 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en una terminal portuaria del Pacífico panameño.

La operación fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por las autoridades, que permitieron perfilar una carga y establecer su ubicación dentro de una terminal portuaria. A partir de estas acciones, se logró identificar un contenedor en cuyo interior se encontraba oculta la mercancía ilícita.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, los paquetes estaban ocultos estratégicamente dentro de un contenedor que había iniciado su recorrido en Estados Unidos. La carga posteriormente realizó un transbordo en Panamá y tenía como destino final Australia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen este tipo de acciones como parte de las estrategias dirigidas a detectar el traslado de sustancias ilícitas a través de las rutas marítimas y comerciales que conectan a Panamá con distintos mercados internacionales.

A través de esta operación se reiteró el fortalecimiento de la vigilancia de las fronteras marítimas y de las acciones contra el crimen organizado, con el objetivo de impedir que la plataforma logística del país sea utilizada para el traslado de sustancias ilícitas.

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