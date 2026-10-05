CSS prepara lanzamiento de 'Mi Receta Digital' mientras avanza registro de médicos privados: ¿Cómo funcionará?

La CSS aclaró que Mi Receta Digital todavía no ha sido lanzada para los asegurados . El proceso de incorporación de médicos corresponde a una etapa previa al lanzamiento de la plataforma.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en la incorporación de médicos del sector privado a "Mi Receta Digital", una herramienta que aún no ha sido lanzada oficialmente, pero que permitirá a los asegurados retirar en la red de la institución los medicamentos prescritos durante una consulta privada.

El subdirector de Tecnología y Seguridad de la CSS, Vicente Chiu, explicó que el proceso de registro de los médicos privados lleva aproximadamente dos meses y que 544 profesionales que no laboran en el sector público ya se han incorporado a la plataforma.

A estos se suman los 4,585 médicos y odontólogos de la CSS que ya están inscritos en el sistema. La institución busca además incorporar a médicos del Ministerio de Salud, con el objetivo de ampliar la cobertura de la herramienta.

Los médicos privados que no trabajan en el sector público deben ingresar al portal de Mi Receta Digital, completar el formulario y presentar, entre otros documentos, una copia de su idoneidad médica para que la CSS valide sus credenciales y les asigne un usuario y contraseña.

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¿Cómo funcionará Mi Receta Digital?

Una vez habilitado el médico, podrá verificar si el paciente tiene derecho a la seguridad social y consultar la disponibilidad del medicamento en el inventario de la CSS.

La plataforma permitirá conocer en qué instalaciones hay existencias y qué cantidad está disponible, de manera que médico y paciente puedan seleccionar el punto de retiro más conveniente y evitar desplazamientos innecesarios entre farmacias.

El asegurado deberá acudir a la farmacia seleccionada con su cédula de identidad personal o pasaporte para retirar el medicamento, que deberá estar previamente preparado.

Sin embargo, la CSS aclaró que Mi Receta Digital todavía no ha sido lanzada para los asegurados. El proceso de incorporación de médicos corresponde a una etapa previa al lanzamiento de la plataforma.

Chiu diferenció esta herramienta de Mi Farma Digital, plataforma que ya está disponible para los asegurados y permite consultar dónde se encuentra un medicamento en la red de la CSS. Al ingresar el nombre del medicamento, el usuario puede conocer las instalaciones donde hay existencias y, cuando no está disponible, la plataforma también muestra esa información.

La CSS reconoce que para algunos adultos mayores el uso de estas herramientas puede representar una dificultad. Por ello, en algunas instalaciones se ofrece orientación para enseñarles a utilizar la plataforma.

En la Policlínica Presidente Remón, por ejemplo, el personal de farmacia brinda asesoría y también se desarrollan cursos para adultos mayores en un programa de atención ubicado en Calle 25, con apoyo de trabajadores sociales.

Mientras la herramienta continúa implementándose, Chiu señaló que la institución debe mantener abastecidas sus farmacias para que los asegurados puedan confiar en la información que ofrece la plataforma y encontrar los medicamentos cuando acudan a retirarlos.

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